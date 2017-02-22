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Константин Пушкарёв забил самый быстрый гол в истории плей-офф КХЛ
22 февраля 2017, среда. 17:47.
Хоккей
Нападающий астанинского «Барыса»
Константин Пушкарёв
в первом матче серии плей-офф с челябинским «Трактором» забросил самую быструю шайбу в истории плей-офф КХЛ. Нападающий сумел отметиться голом уже на 11-й секунде игры.
Видео также
доступно
на официальном сайте КХЛ.
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Источник:
«Чемпионат»
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Теги
ХК Барыс
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Новости. Хоккей
22 февраля 2017, среда
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