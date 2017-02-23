Голубев: «Ак Барс» играл до конца, все понимают, что шайбы забивают и в концовке

Нападающий «Ак Барса»поделился впечатлениями после победы в матче с «Салаватом Юлаевым» (2:1).«Мы старались играть до конца. Такой была установка тренера. Все понимают, что шайбы забиваются и на последних минутах, и даже на последних секундах. Появился момент, получилось забить. Это очень хорошо.Во втором периоде «Салават Юлаев» явно перехватил инициативу? Да, был такой момент, когда они перехватили инициативу, долго возили нас в зоне обороны. Думаю, что тренеры нам всё подскажут и подправят. Получалось так, что у нас были очень долгие смены. У «Салавата» была ближняя скамейка, они успевали раньше меняться, а наши защитники и нападающие не успевали. Поэтому так и получилось», — цитирует Голубева официальный сайт клуба.