«Магнитка», СКА и олимпийская сборная России сыграют на Sochi Hockey Open 2017

Участниками предсезонного турнира Sochi Hockey Open 2017 станут магнитогорский «Металлург», петербургский СКА и олимпийская сборная России, сообщил генеральный директор ХК «Сочи»«Sochi Hockey Open будет обязательно. Уже подтвердили участие «Магнитка», СКА и олимпийская сборная. Несмотря на то что мы организовывали первый турнир в цейтноте, он был очень успешен и в плане посещаемости, и финансово. Главное – было очень радостно видеть довольного «курортного» болельщика со всей страны. Люди нас прямо в фойе лично благодарили. Такое можно только в двух-трёх местах в мире увидеть. И как после этого можно от такого турнира отказываться? В этом году всё будет ещё лучше», — сказал Воропаев «Чемпионату».