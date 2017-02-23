НХЛ может изменить формат пятидневной паузы для клубов

Заместитель комиссара НХЛсообщил, что формат пятидневной паузы, которая была впервые опробована в текущем сезоне, может быть изменён. Это связано с плохими результатами команд, выходящими после перерыва. Две трети команд уже побывали в обязательных отпусках, во время которых, по соглашению между лигой и профсоюзом игроков, запрещён не только игровой, но и тренировочный процесс. В первых матчах после отдыха команды одержали лишь четыре победы при 16 поражениях.«Мы постараемся выделить на паузу две недели и, возможно, разделить клубы поровну, чтобы они затем играли с соперником, который также отдыхал», — приводятся слова Дэйли на официальном сайте НХЛ.