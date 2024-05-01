Защитник Андрей Миронов официально перешёл в ХК «Спартак»

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Защитник Андрей Миронов официально перешёл в «Спартак». Контракт с обладателем Кубка Гагарина, серебряным и бронзовым призёром чемпионата мира в составе сборной России подписан на два сезона, до 31 мая 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.

«Приветствуем опытного защитника, мастера силовых приёмов и эффектных «мельниц» в московском «Спартаке» – и желаем успешных выступлений в составе красно-белых!» — сказано в сообщении клуба.

29-летний Миронов установил рекорд «Динамо» по количеству игр в чемпионатах страны. Всего в 644 матчах Миронов набрал 173 очка — забросил 43 шайбы и отдал 130 результативных передач с показателем полезности «+48».

В прошедшем сезоне «Спартак» дошёл до второго раунда Кубка Гагарина, где в шести матчах уступил магнитогорскому «Металлургу» (2-4).