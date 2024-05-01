Медведев: нет другой цели судейской реформы, кроме развития судейства. Дело не в обидах

Председатель совета директоров СКА Александр Медведев рассказал о целях судейской реформы КХЛ, предложенной армейским клубом.

— Роман Ротенберг рекомендовал обратиться к вам по поводу предложенной СКА судейской реформы. Есть ли подвижки?

— Мы предложили КХЛ провести рабочее совещание. Повторюсь, у нас нет никакой другой цели, кроме развития судейского дела. Надеюсь, такое совещание с обменом мнениями, которое сначала из-за пандемии, затем в силу других причин так и не состоялось, произойдёт. Мы предложили провести такое обсуждение. Нас поддерживает большое количество клубов. Здесь дело не в обидах. Хочется, чтобы судейство позволяло молодым и техничным звёздным игрокам показывать своё мастерство.

Неслучайно НХЛ прошла таким курсом — убрали не только грубость и жестокость, но и мелкий фол. Если сравнивать судейство в НХЛ 15 лет назад и сейчас, то в наши дни за океаном нетерпимо относятся к ударам по рукам, ногам, зацепам, подножкам. Там знают, что зритель приходит смотреть не на Урфинов Джюсов, а на талантов — в том числе таких, как наши игроки — Кучеров, Панарин, Овечкин — которые демонстрируют своё мастерство. Надеюсь, что такое обсуждение состоится. Нет никаких претензий к главному арбитру КХЛ. Мы хотим, чтобы всё было открыто, понятно. Самое главное, чтобы на льду доминировал не грязный хоккей. Это жёсткая игра, но есть границы, — сказал Медведев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.