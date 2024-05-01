Специалист Анвар Гатиятулин принял участие в развлекательном ролике «Ак Барса». Ведущая шоу спрашивала у прохожих, какую музыку они слушают. В конце ролика 48-летний тренер ответил, что в наушниках у него играет песня Салавата Фатхутдинова «Мин яратам сине, Татарстан» («Я люблю тебя, Татарстан». — Прим. «Чемпионата»).

Права на видео принадлежат ХК «Ак Барс». Посмотреть видео можно в официальной группе клуба Вконтакте.

Напомним, ранее «Чемпионату» стало известно, что Анвар Гатиятулин дал окончательное согласие руководству «Ак Барса» возглавить команду. Гатиятулин отказал «Сибири», с которой у него была устная договорённость о подписании двухлетнего соглашения, а также ЦСКА, где Илья Воробьёв предлагал 48-летнему специалисту войти в тренерский штаб в качестве тренера по защитникам.