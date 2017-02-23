Арзамасцев: во втором периоде задавили «АБ», надо было и в третьем так сыграть

Защитник «Салавата Юлаева»прокомментировал поражение от «Ак Барса» (1:2) в первом матче четвертьфинала Восточной конференции.«Особого плана не было. Мы прекрасно знаем, как играет «Ак Барс», – много матчей с ними сыграли в „регулярке“. В концовке третьего периода мы сыграли неправильно – не нужно было никуда бежать, а просто спокойно откатиться к своим воротам и довести игру до овертайма. Получилось так, что пошли давить, наши ребята столкнулись на синей линии. Глупая ошибка, да. Но ничего, следующая игра через день, будем готовиться. Первый матч ещё, ничего страшного не произошло. Разберём эту ошибку, чтобы впредь такого больше не было.Мы хорошо играли во втором периоде, много атаковали. Где-то не повезло, плюс ребята получили травмы – они нас преследуют. Придётся вытаскивать игры через не могу. Согласен, что во втором периоде мы сыграли мощно. Задавили, задушили, нужно было и в третьем периоде так же сыграть. Потом начали перестраховываться, может быть, отдали инициативу в третьем периоде», — цитирует Арзамасцева «Спорт Бизнес Online».