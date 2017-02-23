Филатов: конкуренция в сборной U16 усилилась, это повышает мастерство игроков

Главный тренер сборной России U16подвёл итоги юношеского олимпийского зимнего фестиваля, на котором наша команда выиграла золото, а также отметил, что другой состав сборной, в то же время игравший на Турнире четырёх наций, показал, что конкуренция в команде возросла.«Состав на фестиваль в Турцию был определён заранее, потому что олимпийский комитет просил нас предоставить заявку. За месяц у нас уже были приблизительные составы на оба турнира. Что касается окончательных заявок, то оба состава были примерно одного уровня, хотя в очном поединке команда, выступавшая в Великом Новгороде, победила со счётом 5:1. Конечно, это дало тренерскому штабу пищу для размышления: теперь у нас есть не 20 человек, на которых мы можем рассчитывать, а уже 50. Конкуренция усиливается, и это к лучшему: именно в таких условиях и растёт мастерство игроков», — цитирует Филатова пресс-служба ФХР.