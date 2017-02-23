ЦСКА продал все билеты на второй матч серии с «Йокеритом»

На второй матч 1/4 финала Западной конференции, в котором сегодня играют ЦСКА и «Йокерит», проданы все билеты, информирует официальный сайт «армейского» клуба. Всего в продажу поступило 4835 билетов. Это количество включает в себя ранее проданные абонементы.Разница между общей вместимостью ЛДС ЦСКА имени Всеволода Боброва – 5600 зрителей – и поступившими в продажу билетами обусловлена наличием на арене технических зон, билеты в которые не продаются.