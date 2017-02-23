Сергеев: стычки происходят не из-за того, что ЦСКА и «Йокерит» из разных стран

Защитник ЦСКАрассказал о своих впечатлениях от второго матча первого раунда Кубка Гагарина с «Йокеритом», в котором «армейцы» выиграли в овертайме со счётом 2:1.«Эмоций после победы особо никаких, работаем дальше. Идёт силовая борьба, отсюда так много штрафов. Даже не помню, что случилось, когда меня удалили на десять минут. Доля моей вины в удалении есть, я даже не помню, куда я толкнул соперника. Стычки происходят из-за того, что игра накаляется, а не из-за того, что команды из разных стран. Мы удачно провели овертайм. Мы всё играли в их зоне, поэтому получился хороший результат», — передаёт слова Сергеева корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.