Хухтала: «Йокериту» нужно играть лучше, и он будет лучше в Хельсинки

Форвард финского «Йокерита»прокомментировал поражение от ЦСКА (1:2 ОТ), счёт в серии стал 2-0 в пользу «армейцев».«Нужно отдать должное ЦСКА, они заслужили этот гол в овертайме. В меньшинстве сыграли хорошо, наш вратарь действовал отлично, но очень много удалений было… Судейство? Моё мнение не имеет никакого значения, нам нужно фокусироваться на своей игре. Мы не совсем довольны тем, как сыграли в Москве, нам нужно играть лучше, и мы будем лучше действовать дома», — передаёт слова Хухталы корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.