«Чикаго» победил «Аризону», Бурмистров набрал 2 очка, Панарин и Анисимов — по 1

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Чикаго Блэкхоукс» на домашнем льду выиграл у «Аризоны Койотс» со счётом 6:3.В первом периоде ворота гостей поразили Ник Шмальц, Райан Хартман и Патрик Кейн, на что «Койотс» ответили голами Джейкоба Чикрана, Райана Уайта и Радима Врбаты.дважды выступил в роли ассистента.После перерыва Михал Розсивал вернул лидерство «Чикаго», а Кейн его упрочил, оформив дубль. Окончательный счёт на 50-й минуте установил всё тот же Кейн, завершивший голом комбинацию с участием