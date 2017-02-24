«Чикаго» победил «Аризону», Бурмистров набрал 2 очка, Панарин и Анисимов — по 1

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Чикаго Блэкхоукс» на домашнем льду выиграл у «Аризоны Койотс» со счётом 6:3.
В первом периоде ворота гостей поразили Ник Шмальц, Райан Хартман и Патрик Кейн, на что «Койотс» ответили голами Джейкоба Чикрана, Райана Уайта и Радима Врбаты. Александр Бурмистров дважды выступил в роли ассистента.
После перерыва Михал Розсивал вернул лидерство «Чикаго», а Кейн его упрочил, оформив дубль. Окончательный счёт на 50-й минуте установил всё тот же Кейн, завершивший голом комбинацию с участием Артемия Панарина и Артёма Анисимова.