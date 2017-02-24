Филип Форсберг – первый за последние 7 лет автор хет-трика в 2 матчах подряд

Нападающий «Нэшвилл Предаторз»в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо Эвеланш» (4:2) забросил три шайбы и был признан первой звездой матча. 22-летний шведcкий игрок оформил хет-трик во второй игре подряд.Последним в НХЛ это удавалось форварду «Ванкувер Кэнакс» Алексу Берроузу, который 5 и 7 января 2010 года забил в двух матчах по 3 гола. В 60 матчах текущего сезона на счету Форсберга 42 (22+20) очкаВидео голов Форсберга доступны на официальном сайте НХЛ: