Филип Форсберг – первый за последние 7 лет автор хет-трика в 2 матчах подряд

Нападающий «Нэшвилл Предаторз» Филип Форсберг в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо Эвеланш» (4:2) забросил три шайбы и был признан первой звездой матча. 22-летний шведcкий игрок оформил хет-трик во второй игре подряд.
Последним в НХЛ это удавалось форварду «Ванкувер Кэнакс» Алексу Берроузу, который 5 и 7 января 2010 года забил в двух матчах по 3 гола. В 60 матчах текущего сезона на счету Форсберга 42 (22+20) очка
Видео голов Форсберга доступны на официальном сайте НХЛ:
https://www.nhl.com/video/t-283365496/c-49707103
https://www.nhl.com/video/t-283365496/c-49707603
https://www.nhl.com/video/forsberg-records-a-hat-trick/t-283365496/c-49710603