Форвард «Лондона» Джонс во 2-й раз за год длительно дисквалифирован

Форвард «Лондона»получил 10-матчевую дисквалификацию за удар соперника в матче регулярного чемпионата OHL с «Оуэн Саунд». 19-летний американец нанёс сопернику удар в лицо за воротами после того, как тот забил гол.Выбранный «Анахайм Дакс» под общим 24-м номером на драфте НХЛ-2016 игрок получает такую длительную дисквалификацию уже во второй раз. В апреле прошлого года он получил 12-матчевую дисквалификацию за удар в голову, причём также в матче против «Оуэн Саунд».В 29 матчах текущего сезона хоккеист набрал 32 (14+18) очка при 63 минутах штрафа.