«Каролина» выставила Бикелла на драфт отказов

«Каролина Харрикейнз» выставила форварда Брайана Бикелла на драфт отказов. Об этом сообщает инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман. 30-летний форвард, прошедший курс лечения от рассеянного склероза, получил разрешение вернуться к играм.«Харрикейнз» решили, что ему может потребоваться провести в Американской хоккейной более двух недель, максимально допустимых при отправке туда для набора кондиций, поэтому задействовали его отправку туда через процедуру отказов.В 7 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги текущего сезона Бикелл забил 1 гол.