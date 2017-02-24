Генменеджер «Питтсбурга» не исключил, что вратарь Флёри останется в команде

Генеральный менеджер «Питтсбург Пингвинз»заявил, что не собирается расставаться с голкипером Марком-Андре Флёри.«Повторю то, что говорил раньше. Я бы предпочёл оставить его у себя. В марте у нас много игр. Никто не знает, будут ли травмы и кто их может получить. Он отлично справляется с ситуацией.Я намерен быть с ним на связи до 1 марта, чтобы чувствовать его настроение. Это поможет мне принять окончательное решение. Я не собираюсь забегать вперёд. Вполне вероятно, что он останется в команде», – цитирует функционера официальный сайт НХЛ.