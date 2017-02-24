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События вчера Сейчас Сегодня Завтра

В.Александров: игру с «Авангардом» надломили мои бестолковые удаления

24 февраля 2017, пятница. 17:14. Хоккей
Нападающий «Адмирала» Виктор Александров прокомментировал поражение (3:6, 0-2 в серии) от «Авангарда» во втором матче розыгрыша Кубка Гагарина.
«Много удалений сегодня было с обеих сторон. Большинство всё решило. В целом, мы и сегодня играли строго, в равных составах моментов у наших ворот практически не было. Игру надломили мои бестолковые удаления.

Что было ключевым моментом матча? Их можно найти много. Главное, что в таких играх нельзя удаляться так, как я. Команда, где есть такие мастера, как в «Авангарде», такое не прощает. Нам нужно забыть эти два матча, потому что мы их проиграли. Дома «Адмирал» будет играть вшестером. Наших болельщиков нам в Омске очень не хватало. То, что мы давно не были во Владивостоке, не должно сказаться. У нас будет прилив сил. Во Владивостоке должны брать две игры.

Несмотря на то, что Андриевского удалили, мы знали, что он с нами, играли за своего тренера. Это не повлияло на нашу игру», — передаёт слова Александрова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Авангард ХК Адмирал
Новости. Хоккей
24 февраля 2017, пятница
17:14 В.Александров: игру с «Авангардом» надломили мои бестолковые удаления
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