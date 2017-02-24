Григорьев: рад, что забил победную шайбу бывшей команде — «Адмиралу»

Защитник «Авангарда»прокомментировал победу над «Адмиралом» (6:3, 2-0 в серии) во втором матче четвертьфинала Восточной конференции.«Приятно забить бывшей команде, очень рад, что шайба стала победной. Мы наигрывали комбинацию, которая привела к голу. Мы должны лучше начинать, сразу переламывать игру. Конечно, важно было забросить трижды в третьем периоде, стало намного легче играть, спокойно довели до победы. Во Владивостоке, думаю, игра будет ещё проще, быстрее в плане мышления. Много стычек? Это нормально, в плей-офф никто не хочет уступать», — передаёт слова Григорьева корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.