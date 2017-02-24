«Сарыарка» разгромила «Звезду» и другие итоги первого дня плей-офф ВХЛ

24 февраля стартовали первые серии плей-офф Высшей хоккейной лиги. 25 февраля игры на вылет начнут пары «Спутник» — «Ермак», «Зауралье» — «Сокол», «СКА-Нева» — ХК «Рязань» и «Динамо» Бш — «Нефтяник».
«Торос» с минимальным счётом одолел петербургское «Динамо» в Нефтекамске.
Единственный гол забил Виктор Другов, вратарь Андрей Литвинов оформил «сухарь».
Усть-каменогорское «Торпедо» на домашней площадке обыграло «Ижсталь» со счётом 1:0.
Александр Архипов реализовал большинство в первом периоде, и это единственная в матче шайба. Голкипер Павел Полуэктов сыграл на ноль.
«Сарыарка» в Караганде разгромила «Звезду» со счётом 6:0.
Заброшенными шайбами отметились Александр Юксеев, Валерий Поляков, Олег Ломако, Даниил Ердаков, Артур Сарваров и Эдгарс Сиксна. Вратарь Георгий Гелашвили записал на свой счёт сухой матч.
ТХК в Твери уступил «Рубину» со счётом 2:3.
Во втором периоде гости забросили дважды, а в начале третьей двадцатиминутки сделали счёт 3:0. Отличились Дмитрий Клопов, Виталий Зотов и Максим Зюзякин. Голы Вячеслава Шевченко и Павла Володина помогли ТХК сократить отставание до минимума, но тюменская команда смогла удержать победный результат.