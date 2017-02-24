Азеведу: матчи с «Салаватом» — дерби, они не должны быть лёгкими

Нападающий «Ак Барса»поделился впечатлениями от второго матча четвертьфинала Восточной конференции с «Салаватом Юлаевым», который завершился со счётом 2:1 (2-0 в серии).«Такая же тяжёлая игра, как и первая. Это дерби, и оно не должно быть лёгким. Думаю, мы хорошо подготовились к матчу. Сыграли системно и в атаке, и в обороне. Мы были готовы к тому, как играет соперник. Да, в последние 10 минут они хотели отыграться и заставили нас больше играть в своей зоне.Мне пока не удалось отличиться, но в плей-офф не имеет значения, кто забивает. По двум играм рано судить о чём-либо», — цитирует Азеведу пресс-служба клуба.