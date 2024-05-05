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НХЛ объявила финалистов «Фрэнк Дж. Селки Трофи»

НХЛ объявила финалистов «Фрэнк Дж. Селки Трофи»
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Национальная хоккейная лига (НХЛ) на официальном сайте объявила трёх номинантов на приз «Леди Бинг Трофи».

Ими стали:

Александр Барков «Флорида Пантерз»;

Остон Мэттьюс «Торонто Мэйпл Лифс»;

Джордан Стаал «Каролина Харрикейнз».

Отметим, что Барков стал финалистом «Селке Трофи» в третий раз за последние четыре сезона. В 2021 году он стал первым игроком в истории «Пантерз», получившим эту награду.

Мэттьюс стал первым обладателем «Морис Ришар Трофи», номинированным на «Селки Трофи» в том же сезоне.

Индивидуальная награда «Фрэнк Дж. Селки Трофи» ежегодно вручается лучшему нападающему оборонительного плана по итогам регулярного сезона НХЛ. Лауреат выбирается путём голосования членов Ассоциации профессиональных хоккейных журналистов.

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