Михеев: в последнем месте «Кузни» мало приятного, всегда можно лучше

Нападающий новокузнецкого «Металлурга»подвёл итоги сезона для своей команды.«Последнее место – в этом мало приятного. Всегда можно лучше, тем более когда у нас такой плохой результат. После стольких поражений, конечно, сложно настраиваться, собираться. Но мы старались. Старались заставлять себя откидывать негатив, потому что он лишь мешает. Мы выходили биться в каждом матче.Чего не хватало «Кузне», чтобы добиваться побед? Даже не знаю. Может быть, дисциплины, мастерства. Был период, когда мы выиграли несколько матчей подряд. Потом случилась пауза… Возможно, в ней мы что-то растеряли.Что дал мне сезон? Я набрался опыта, поиграл в КХЛ. Успел привыкнуть к скоростям в этой лиге. Можно сказать, что за этот сезон адаптировался», — приводит слова Михеева официальный сайт КХЛ.