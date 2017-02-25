Ворачек: оправдания для «Филадельфии» кончились, нужно выходить и брать очки

Нападающий «Филадельфии Флайерз»рассказал о борьбе за попадание в плей-офф НХЛ.«Сейчас каждый матч имеет для нас огромное значение. Неважно, с «Колорадо» мы играем или с «Питтсбургом» – нужны два очка. Хотя, конечно, обыграть «Пингвинов» всегда приятно вдвойне.Только что мы очень неплохо выглядели против «Вашингтона», но кого это теперь волнует, если в сухом остатке очков не заработали? Нам осталось 22 матча, в которых можно набрать ещё целую кучу очков. Оправдания кончились — пора выходить и набирать их, чего бы это ни стоило», – приводит слова Ворачека официальный сайт лиги.