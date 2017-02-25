Симмондс: «Флайерз» с трудом даются голы, но нет времени пережидать этот спад

Форвард «Филадельфии Флайерз»поделился мнением о шансах своей команды на попадание в плей-офф.«Наша уверенность в себе никуда не уходила. Мы знаем, что мы хорошая команда, несмотря на все взлеты и падения этого сезона. Нужно просто держать в голове главную задачу.Считаю, что последние пару недель мы играли в очень приличный хоккей, хоть сами результаты этого и не подтверждают. Но мы знаем, что движемся в нужном направлении. Если не клеится игра у кого-то одного – значит, компенсировать это должны остальные, будь то Ворачек, Шенн, Кутюрье или я сам.В последнее время нам с трудом даются голы, но времени пережидать этот спад у нас уже нет. Пора начинать заталкивать эту шайбу в ворота усилием воли, любым способом. Если нужно засунуть её туда вместе с вратарем – пусть хоть так, неважно, но мы должны найти способ забить», — цитирует Симмондса официальный сайт лиги.