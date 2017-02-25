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«Торпедо» — «Динамо» Мск: защитник гостей Кутейкин получил «5+20»
25 февраля 2017, суббота. 17:34.
Хоккей
Защитник московского «Динамо»
Андрей Кутейкин
получил «5+20» в третьем матче серии плей-офф с нижегородским «Торпедо».
Игрок «Динамо» получил удаление в середине первого периода, после того как атаковал высоко поднятой клюшкой нападающего «Торпедо» Картера Эштона.
>>> Кто отыграется на Западе и победит ли «Салават»? Мнение экспертов
Источник:
«Чемпионат»
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Теги
ХК Динамо Москва
ХК Торпедо
Андрей Кутейкин
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Новости. Хоккей
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