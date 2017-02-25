Гол и три передачи Дацюка помогли СКА обыграть «Витязь» и повести в серии — 3-0

В стартовом периоде Патрик Херсли открыл счёт, в начале второго игрового отрезка Евгений Кетов увеличил преимущество, вновь наказав хозяев за удаление. Роман Горак при игре в формате «четыре на три» одну шайбу отыграл, но затем «Витязь» пропустил ещё дважды — авторами голов стали Роман Рукавишников и Никита Гусев. В заключительной трети в составе СКА отличились Павел Дацюк и Илья Ковальчук, а у «Витязя» шайбу забросил Алексей Копейкин.
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