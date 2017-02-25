Дацюк: хорошо, что «пушка» Херсли — на стороне СКА

Капитан петербургского СКАпрокомментировал победу над подмосковным «Витязем» (6:2) в серии первого раунда плей-офф КХЛ. Счёт в серии стал 3-0 в пользу «армейцев», а Дацюк в этом матче набрал 4 (1+3) очка.«Счастливчик просто, здорово команда играла. Без разницы, кто набирает очки, главное — победа. В четвёртом матче не нужно расслабляться, а нужно хорошо начать встречу. Сегодня была упорная игра, тяжело на выезде всегда: болельщики гонят команду вперёд, но и наши были хороши. Здорово, что при счёте 2:1 смогли забить и успокоить игру. Патрик здорово бросает. Хорошо, что эта «пушка» — на нашей стороне. Таких бросков много видел, но этот посоревновался бы со многими», — передаёт слова Дацюка корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.