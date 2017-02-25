«СКА-Нева» обыграл «Рязань», «Динамо» Бш победило «Нефтяник» в плей-офф ВХЛ

В 1/8 финала плей-офф ВХЛ завершились очередные матчи.«СКА-Нева» стартовал с победы в серии с ХК «Рязань». Встреча, проходившая в Санкт-Петербурге, завершилась со счётом 2:0.Исход встречи решили два реализованных большинства, авторами голов стали Илья Гребенников и Максим Мальцев. Вратарь Евгений Иванников сыграл на ноль.«Динамо» из Балашихи на домашней площадке одержало уверенную победу на «Нефтяником» — 6:3.В составе победителей заброшенными шайбами отметились Дмитрий Марковин, Илья Баранов, Артемий Грязев, Николай Чебыкин и Владислав Ефремов, оформивший дубль. Голы гостей на счету Александра Чиглинцева, Булата Байкеева и Андрея Демидова.