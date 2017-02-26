Бурдасов, Саболич и Саюстов пропустят третий матч серии «Авангард»-«Адмирал»

Антон Бурдасов, Роберт Саболич и Дмитрий Саюстов из-за травм пропустят третий матч серии «Авангард» — «Адмирал», сообщает корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов. Саболича и Саюстова в составе «моряков» заменят Илья Иванов и Михаил Плотников, а Бурдасова в составе «ястребов» Никита Самохвалов. Кроме того, за «Авангард» впервые в этом розыгрыше Кубка Гагарина сыграет защитник Никита Никитин.
Полностью составы выглядят следующим образом.
«Адмирал»:
Бобков (Серебряков),
Бартулис — Блум,
Волченков — Морриссон,
Земчёнок — Мнацян,
Конев — Курашов,
Краснослободцев — Фисенко — Александров,
Казаков — Алексеев — Жафяров,
Ткачёв — Райт — Барбашев,
Плотников — Иванов — Сигарёв.
«Авангард»:
Фурх (Костин)
Мартынов — Медведев,
Густафссон — Анелёв,
Никитин — Григорьев,
Меньшиков — Орлов
Лемтюгов — Соботка — Пережогин,
Пьянов — Зубов — Михеев,
Хохряков — Кучерявенко — Самохвалов,
Бут — Юньков — Пестушко.
«Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию матча