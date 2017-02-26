Бурдасов, Саболич и Саюстов пропустят третий матч серии «Авангард»-«Адмирал»

из-за травм пропустят третий матч серии «Авангард» — «Адмирал», сообщает корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов. Саболича и Саюстова в составе «моряков» заменят Илья Иванов и Михаил Плотников, а Бурдасова в составе «ястребов» Никита Самохвалов. Кроме того, за «Авангард» впервые в этом розыгрыше Кубка Гагарина сыграет защитник Никита Никитин.Полностью составы выглядят следующим образом.Бобков (Серебряков),Бартулис — Блум,Волченков — Морриссон,Земчёнок — Мнацян,Конев — Курашов,Краснослободцев — Фисенко — Александров,Казаков — Алексеев — Жафяров,Ткачёв — Райт — Барбашев,Плотников — Иванов — Сигарёв.Фурх (Костин)Мартынов — Медведев,Густафссон — Анелёв,Никитин — Григорьев,Меньшиков — ОрловЛемтюгов — Соботка — Пережогин,Пьянов — Зубов — Михеев,Хохряков — Кучерявенко — Самохвалов,Бут — Юньков — Пестушко.