Емелин: «Монреаль» адаптируется к системе Жюльена, и у нас физический спад

Защитник «Монреаль Канадиенс»высказался об изменениях в команде после прихода нового главного тренера Клода Жюльена.«Изменения с приходом нового главного тренера идут постепенно. Каждую игру мы тренируем какие-то новые моменты, потому что сразу очень тяжело поменять всю систему игры, которая у нас была раньше. Каждый раз что-то добавляется, пробуем другие варианты. Мы пытаемся выполнять новые задачи, которые перед нами ставит новый главный тренер. Русским ребятам, конечно, хорошо, что нас здесь столько много сейчас. Мы постоянно друг с другом общаемся на льду, в раздевалке. Естественно, молодым ребятам это очень сильно помогает.После смены тренера некоторые вещи меняются, поэтому команда не может сразу приспособиться к новым условиям. Всё-таки с Террьеном мы немало поработали вместе и привыкли к его требованиям. Сейчас мы перестраиваемся и адаптируемся к новой системе. Плюс ко всему, у нас сейчас наступил физический спад.У нас было хорошее начало сезона, да и, в принципе, до начала февраля «Монреаль» играл неплохо. В феврале начался этот самый физический спад, поэтому стали много проигрывать. Все в команде активно работают над тем, чтобы преодолеть эту неприятную ситуацию. Не всегда всё получается, но мы верим в свои силы и рассчитываем вернуться на победный путь», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.