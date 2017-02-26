Бэбкок: Мэттьюс — элитный хоккеист, он будет ведущим игроком «Торонто»

Главный тренер «Торонто Мэйпл Лифс»поделился мнением о результативности нападающего«Ждал ли я, что Мэттьюс забьёт 30 голов? Я не размышляю в таком ключе, а думаю о том, чтобы улучшать этого игрока с каждым днём. Он элитный хоккеист. Я никогда не тратил время, размышляя, какая статистика будет у Мэттьюса. Я думал лишь о том, что он поможет нам побеждать.Остон помогает команде добиваться побед, поскольку играет правильным образом. Это мне в нём и нравится. Парень станет нашим первым центрфорвардом, если не является таковым уже. Он будет ведущим игроком клуба», – цитирует Бэбкока официальный сайт НХЛ.