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Соботка: на канадской площадке «Авангард» был на шаг позади «Адмирала»

26 февраля 2017, воскресенье. 15:00. Хоккей
Нападающий «Авангарда» Владимир Соботка прокомментировал поражение от «Адмирала» (3:4) в третьем матче серии плей-офф.

«Соперник хорошо играл сегодня, а мы были немного медленнее. На канадском льду „Адмирал“ выглядел побыстрее, мы поначалу как будто на шаг отставали. Так что нам нужно быть готовыми к следующей игре. Игроки „Адмирала“ знают свой лёд, они знают свою площадку. Знают, как действовать на площадке таких размеров. Мы сегодня провели неплохой матч, но нам следует лучше работать в защите. Особенно при счёте 3:3 в концовке. Надо от и до следовать нашему тактическому плану и играть единой командой.

Вторая и третья шайбы были очень своевременными. Лемтюгов отдал отличную передачу Хохрякову. Счёт сравнялся, и мы могли забивать ещё, но соперник воспользовался своим шансом, чего нельзя было позволять. В итоге победа ушла „Адмиралу“. Конечно, это было сильное разочарование для нас. Но нам нельзя расслабляться, надо быть единым коллективом, лучше двигаться и готовиться к четвёртому матчу. Сегодня мы действительно выглядели лучше по движению, начиная с середины второго периода. Играли лучше, но просто не смогли забить четвёртую шайбу», — передаёт слова Соботки корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.


Посмотреть видео также можно на официальном канале «Адмирала» на Youtube.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Авангард ХК Адмирал Владимир Соботка
Новости. Хоккей
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