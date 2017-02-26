Соботка: на канадской площадке «Авангард» был на шаг позади «Адмирала»

Нападающий «Авангарда»прокомментировал поражение от «Адмирала» (3:4) в третьем матче серии плей-офф.«Соперник хорошо играл сегодня, а мы были немного медленнее. На канадском льду „Адмирал“ выглядел побыстрее, мы поначалу как будто на шаг отставали. Так что нам нужно быть готовыми к следующей игре. Игроки „Адмирала“ знают свой лёд, они знают свою площадку. Знают, как действовать на площадке таких размеров. Мы сегодня провели неплохой матч, но нам следует лучше работать в защите. Особенно при счёте 3:3 в концовке. Надо от и до следовать нашему тактическому плану и играть единой командой.Вторая и третья шайбы были очень своевременными. Лемтюгов отдал отличную передачу Хохрякову. Счёт сравнялся, и мы могли забивать ещё, но соперник воспользовался своим шансом, чего нельзя было позволять. В итоге победа ушла „Адмиралу“. Конечно, это было сильное разочарование для нас. Но нам нельзя расслабляться, надо быть единым коллективом, лучше двигаться и готовиться к четвёртому матчу. Сегодня мы действительно выглядели лучше по движению, начиная с середины второго периода. Играли лучше, но просто не смогли забить четвёртую шайбу», — передаёт слова Соботки корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.Посмотретьтакже можно на официальном канале «Адмирала» на Youtube.