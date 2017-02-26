Величкин: кто-то забивает «мусорные» голы, но у Мозякина каждый гол — шедевр

Вице-президент магнитогорского «Металлурга»прокомментировал 1000-е набранное очков отечественных чемпионатах.«Ждал ли Магнитогорск 1000-го очка Мозякина? Магнитогорск ждёт кое-что другое. А по поводу 1000-го очка – мы просто понимали, что это неизбежность. Мы счастливы за Серёжу и поздравляем его! Клуб приготовил Мозякину подарок, вручили его на игру в Магнитогорске, это был для него сюрприз.Из этих 1000 баллов Сергея трудно выделить один самый-самый для «Магнитки». Сразу и не назовёшь, их очень много, в том числе и в самых важных играх. Вспомнить даже финал 2014 года – его голы в ворота «Льва». Или те шайбы, которые Мозякин забрасывал в ворота ЦСКА прошлой весной. Или любые его голы или передачи на последних минутах, которые позволяли нам вытаскивать матчи.Вот если бы очков было всего 100 – тогда можно было бы вспомнить. А из целой тысячи разве можно выделить одно? Знаете, есть такое не совсем справедливое понятие – «мусорные» голы: то от этого отлетит, то от другого, то в колено попадёт, то ещё куда. И это вовсе не значит, что игроки, которые их забивают, плохие. Но у этого человека, у Сергея Мозякина, каждый гол – шедевр. Можно сделать множество нарезок из любых его голов, без повторов, и они не уступят ни одному топу, составленному из голов других игроков», — цитирует Величкина официальный сайт КХЛ.