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Гол Аинисимова с передачи Панарина помог «Чикаго» победить «Сент-Луис»
27 февраля 2017, понедельник. 06:03.
Хоккей
«Чикаго Блэкхоукс» победил «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионат НХЛ. Встреча состоялась в «Юнайтед-центре» в Чикаго и завершилась со счётом 4:2 в пользу хозяев.
НХЛ - регулярный чемпионат
27 февраля 2017, понедельник. 03:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
4 : 2
2:1, 0:1, 2:0
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0
– Тэйвз (Шмальц, Паник) – 04:18 (5x5)
,
2:0
– Кейн (Тэйвз, Кит) – 11:44 (5x4)
,
2:1
– Пяаярви – 16:54 (5x5)
,
2:2
– Пьетранджело (Перрон, Берглунд) – 32:33 (5x4)
,
3:2
– Анисимов (Панарин, Кейн) – 54:40 (5x5)
,
4:2
– Керо (Сибрук, Мариан Госса) – 59:57 (en)
Источник:
«Чемпионат»
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Теги
Сент-Луис Блюз
Чикаго Блэкхоукс
НХЛ
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Новости. Хоккей
27 февраля 2017, понедельник
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