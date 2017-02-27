Малкин: довольно весёлый получился матч под открытым небом, но непривычно

Форвард «Питтсбург Пингвинз»поделился эмоциями от матча под открытым небом с «Филадельфией Флайерз» (4:2).«Раз в году можно сыграть. И довольно весёлый получился матч. Но опять же… Непривычно. Не каждый день играешь на открытом льду. Коробка была немного меньше, чем обычно. Нам так показалось после первого периода. Поэтому всё в новинку. Но один матч в году – это неплохо.Сильно ли влияет ветер на ход матча? Влияет, когда резко дует в лицо. Тогда тяжеловато бежится. Всё равно ты чувствуешь сопротивление, да ещё надо убегать от соперников. Ты чувствуешь давление на тело из-за этого ветра. Но если он в спину дует, то хорошо – бежишь лучше. Но ведь все в равных условиях. Мы ведь провели первый период на одной стороне, во втором поменялись, а третий разбили напополам – по 10 минут. К счастью, лёд был на очень высоком уровне, потому что погода оказалась весьма холодной. Площадка застывала, не было снега, катилось неплохо. Вообще я участвовал в четырёх матчах НХЛ под открытым небом. Вот сейчас был лучший лёд.Зачем себе чёрной краской под глазами нарисовал? Да за компанию, конечно! Что ещё делать-то, когда сидим в раздевалке для американского футбола? Мне предложили, и я решил почувствовать себя футболистом. Хоть под глазами себе нарисую. Но это так, больше развлечение. А вот при бликах солнца, я слышал, это помогает. Потому что поглощает лучи. А против прожекторов это не работает. Мы накануне катались на тренировке при дневном свете. И теперь вот при свете юпитеров. Особой разницы я не почувствовал. Если ещё о погоде говорить, то как я только не играл! Самое плохое – когда идёт дождь. Снег ещё можно перетерпеть. А так для хоккея были идеальные условия. За счёт этого матч получился неплохим. И моментов хватало, и счет 4:2. Немало голов для такого поединка», – цитирует хоккеиста «Советский спорт».