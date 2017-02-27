НХЛ: Мэттьюс – главный претендент на приз лучшему новичку после 3/4 сезона

Официальный сайт Национальной хоккейной лиги провёл предварительное голосование для определения кандидатов на приз лучшему новичку («Колдер Трофи») по итогам трёх четвертей сезона.
В голосовании участвовали 13 экспертов, которые должны были назвать топ-5 претендентов (по схеме очков 5-4-3-2-1).
Лидирует форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс (61 очко, 9 первых мест), второе место занял форвард «Виннипега» Патрик Лайне (54 очка, 4 первых места), третье – защитник Зак Веренски из «Коламбус Блю Джекетс» (28 очков). Четвёртое и пятое места заняли форвард «Торонто» Митч Марнер (22 очка) и голкипер «Питтсбург Пингвинз» Мэтт Мюррей (17 очков).