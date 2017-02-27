В Москве открылись бесплатные мастер-классы по хоккею «Час хоккея ССМ»

В Москве на территории «Парка легенд» открылись бесплатные мастер-классы по хоккею «Час хоккея ССМ». В течение зимнего сезона все желающие вне зависимости от уровня подготовки смогут усовершенствовать свои профессиональные и любительские навыки игры в хоккей, протестировать спортивную экипировку и получить подарки.Опытные специалисты Hockey masters проводят мастер-классы для детей и взрослых любого уровня подготовки по специально разработанной программе тренировок, которая состоит из комплекса упражнений для полевых игроков и вратарей, направленных на оттачивание техники владения клюшкой, отработки бросков, техники катания и т.д. В ходе мастер-классов тренеры проконсультируют участников по выбору хоккейной экипировки: клюшек, перчаток и шлемов. Кроме того, полевые игроки смогут протестировать экипировку на льду.Мастер-классы проходят во вторник в 16:00, в среду в 18:00 и в субботу в 11:00. Зарегистрироваться на мастер-классы «Час хоккея ССМ» можно на сайте www.masters.ccm.ruНа территории катка работают тёплые раздевалки, парковка, современные фуд-корты, прокат нового инвентаря, разнообразные сувенирные лавки и музей хоккея. Вход на территорию катка платный, стоимость проката просьба уточнять в кассах катка или на сайте www.parklegends.ru