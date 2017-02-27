Стали известны составы «Йокерита» и ЦСКА на четвёртый матч серии

Стали известны составы «Йокерита» и ЦСКА на четвёртый матч первого раунда плей-офф, который состоится в Хельсинки. Начало встречи — в 19:30 мск, «армейцы» ведут в серии со счётом 3-0.
«Йокерит»:
Запольски (Хелениус);
Йенсен — Лаюнен, О'Нилл — Регин — Йормакка;
Риссанен — Дженовей, Хухтала — Ниеми — Салминен;
Яакола — Лауридсен, Йоэнсуу — Пильстрём — Анттила;
Раутанен, Марьямяки — Виртанен — Хишон, Гюмер.
ЦСКА:
Сорокин (Фаст);
Науменков — Киселевич, Ничушкин — Попов — Петров;
Денисов — Ожиганов, Плэтт — Муршак — Скотт;
Панин — Сергеев, Телегин — Андронов — Жарков;
Блажиевский, Карнаухов, Да Коста — Светлаков — Мамин.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Йокерит» — ЦСКА.