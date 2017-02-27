Алексей Терещенко проводит 950-й матч в чемпионатах России

Нападающий московского «Динамо»проводит 950-й матч в чемпионатах России. Бело-голубые встречаются с «Торпедо» в рамках серии первого раунда плей-офф КХЛ (счёт в серии 2-1 в пользу «Динамо»).36-летний Терещенко является трёхкратным чемпионом мира, пятикратным чемпионом России (2000, 2005 — «Динамо» Москва, 2008 — «Салават Юлаев», 2006, 2010 — «Ак Барс»), а также обладателем Кубка Гагарина в составе «Ак Барса».В прошедшем регулярном чемпионате форвард провёл 32 матча, набрав 17 (4+13) очков. В одно матче плей-офф отметился голом и результативной передачей.