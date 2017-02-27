Кареев: меня всё устраивает в «Нефтехимике», переходами себе голову не забиваю

Вратарь «Нефтехимика»отметил, что не думает о переходе в другую команду, а также рассказал, что многому научился уна совместных тренировках.«Мне хочется сказать слова благодарности Андрею Викторовичу Назарову за доверие и моим одноклубникам, которые в каждом матче старались помочь мне. Когда есть доверие тренера и поддержка товарищей по команде, играется легче. После перехода в „Нефтехимик“ в моей игре ничего не изменилось, я стараюсь совершенствоваться и развиваться каждый день.Какие цели ставлю перед собой? Слишком далеко не заглядываю, живу сегодняшним днём. А цель – совершенствоваться каждый день. На данный момент меня всё устраивает в «Нефтехимике», и переходами я себе голову не забиваю.Подсматриваю что-то у многих вратарей, стараюсь учиться всему. Летом в Новокузнецке довелось потренироваться с Сергеем Бобровским, очень много почерпнул для себя полезного. Я думаю, попасть в НХЛ мечтает каждый хоккеист. Я не исключение, но для начала нужно доказать свою состоятельность в КХЛ», — цитирует Кареева пресс-служба клуба.