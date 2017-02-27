«Торпедо» — «Динамо» Мск: Дерлюк, Даугавиньш и Галузин получили травмы

В четвёртом матче четвертьфинала Западной конференции между «Торпедо» и московским «Динамо» трое игроков хозяев получили травмы.
Защитник Роман Дерлюк получил повреждение в начале первого периода, после чего ушёл в раздевалку. Позже он вернулся на скамейку запасных, но на лёд не выходил. Также в первом периоде травмировался Каспарс Даугавиньш, шайба попала ему в руку. Владимир Галузин, отличившийся заброшенной шайбой, покинул ледовую площадку в середине третьей двадцатиминутки.
После основного времени матча счёт равный — 2:2.