Автобус с фанатами «Трактора» застрял по дороге на 3-й матч серии с «Барысом»

«Первый раз мы остановились на трассе в 50 километрах от Костаная, чтобы откопать автомобиль «Дэу Нексия», перекрывший трассу. Дорога уже была тяжёлая, и здесь мы потеряли много времени. С 6 утра в день игры мы чистили лопатами дорогу, и потихоньку нам удалось разбить снежный перемёт, немного проехав вперёд. Через 30 километров автобус снова встал. Новый перемёт был высотой по грудь и длиной метров 30. Только благодаря грейдеру, приехавшему через пару часов, нам удалось продвинуться километров на 10, но по пути всё равно были остановки. Например, чтобы откопать старенький BMW. Люди сидели там 12 часов и не могли двинуться в путь. Хоккей смотрели в кафе спустя сутки дороги. За это время почти не ели и не пили, так как рассчитывали быстро доехать до Астаны. После игры двинули в столицу, но пришлось снова пробиваться через пургу, и мы чудом не застряли, — рассказал один из фанатов «Сектора А».
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