Губернатор Челябинской области назвал «Магнитку» гордостью региона

Губернатор Челябинской областивысказался о конкуренции между двумя клубами КХЛ, которые соседствуют в регионе: «Трактором» и магнитогорским «Металлургом».«Назвать «Магнитку» главной командой Челябинской области было бы обидно по отношению к «Трактору». Если я болею за «Трактор», если я являюсь президентом клуба, зачем же мне говорить подобное?«Металлург», безусловно, является нашей гордостью. Они доказали свой статус тем, что дважды завоевали кубок Гагарина. Мы можем говорить о них всё что угодно, но у них есть два чемпионства, и это важнее любых слов», — цитирует чиновника «Р-Спорт».