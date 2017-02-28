Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Пляжный волейбол Кубок России Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Видео FANTASY ФУТБОЛ Билеты на спорт Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Футбольные трансферы
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Генменеджер «Оттавы»: Берроуз сможет заменить Макартура

28 февраля 2017, вторник. 15:02. Хоккей
Генеральный менеджер «Оттавы Сенаторз» Пьер Дорион прокомментировал обмен форварда Джонатана Далена в «Ванкувер Кэнакс» на нападающего Алекса Берроуза.

«Я составил список возможных кандидатов на место Макартура. Считаю, что Алекс справится с этой задачей. У него есть характер, он также обладает лидерскими качествами. Надеемся, что Макартур восстановится в следующем сезоне. А пока, если есть шанс взять такого игрока, как Алекс, мы хотели бы это сделать. Мы очень довольны.

Забавно, что ко мне в раздевалке подошли сразу пять ключевых ветеранов команды. Один хотел меня обнять, другие пожали мне руку. Они посчитали, что это отличная сделка. Я полагаю, что мы стали сильнее, против нас будет ещё сложнее играть», – цитирует Дориона официальный сайт НХЛ.
Источник: NHL Сообщить об ошибке
Теги
Ванкувер Кэнакс Оттава Сенаторз
Новости. Хоккей
28 февраля 2017, вторник
15:15 Генменеджер «Ванкувера»: в лице Далена мы получили молодого и забивного игрока
15:03 Б. Смит: я хочу знать, где буду играть
15:02 Генменеджер «Оттавы»: Берроуз сможет заменить Макартура
14:55 Николишин: за что давать Захарчуку 5+20? Соперник уже после ударился
14:52 Источник: возвращение форварда «СЮ» Хартикайнена возможно не раньше 6 марта
14:45 Купер: хет-трик Кучерова? Настрой бросать по воротам соединился с его даром
14:21 Ванек: может, стоит посмотреть, какие будут варианты. Вегас – хорошее место
14:18 Пачьоретти: Радулов может влиять на исход матчей
14:12 Майоров: Петров был выдающимся центрфорвардом и незаурядным организатором
14:02 Генменеджер «Лос-Анджелеса»: нам неоткуда взять Панарина, Кейна или Овечкина
13:53 Анисимов: мне ещё многое надо исправить
13:35 Василевский: первая для меня победа за долгое время – позитивный момент
13:34 Бадюков: если ЦСКА достанется «Локомотив», это будет сверхбоевая серия
13:32 А. Картаев: жалобы игроков «Барыса» на провокации «Трактора» — это смешно
13:25 А. Ротенберг: ФХР сделает всё, чтобы увековечить память о Петрове
13:15 Глава Башкирии: «Роснефть» даёт в правление «СЮ» своего представителя
13:06 Министр спорта: Петров был прекрасным игроком и очень хорошим руководителем
12:45 Главный трофей чемпионата ВХЛ будет носить имя Владимира Петрова
12:29 Губернатор Челябинской области назвал «Магнитку» гордостью региона
12:13 КХЛ переквалифицировала наказание Захарчука и подвергла игрока денежному штрафу
12:11 Быков: тройка Петрова влюбила в хоккей целое поколение, в том числе и меня
11:57 А. Тихонов: завтра должны были забрать Петрова и отвести к нам в клинику
11:30 Светлов: игра Сведберга в плей-офф определённо впечатляет
11:28 Антон Бурдасов сыграет в четвёртом матче серии «Авангард» — «Адмирал»
11:25 ЦСКА выразил соболезнования в связи со смертью Петрова
11:25 Бойл: очень рад, что буду играть в «Торонто», есть шанс попасть в плей-офф
11:18 Матчи плей-офф КХЛ начнутся с минуты молчания в память о Владимире Петрове
11:04 Третьяк: у Петрова был упрямый характер, который помог стать великим хоккеистом
11:01 Автобус с фанатами «Трактора» застрял по дороге на 3-й матч серии с «Барысом»
11:00 Как завершатся четвёртые матчи серий плей-офф на Востоке
10:56 Пашков: хотелось бы, чтобы имя Владимира Петрова было увековечено
10:50 Нападающие «Миннесоты» Паризе и Поминвилл заболели свинкой
10:37 Похороны олимпийского чемпиона Петрова состоятся предварительно 2 марта
10:36 ФХР выразила соболезнования в связи со смертью Петрова
10:19 Михайлов: Петров всегда был преданным товарищем, наша дружба длилась 50 лет
10:14 «Ванкувер» проведёт повторную вакцинацию всех игроков от свинки
09:53 Плэтт: пытаемся «задушить» соперника, немного скучный стиль ЦСКА даёт результат
09:52 Легендарный хоккеист Владимир Петров умер в возрасте 69 лет
09:39 Кучеров – первая звезда дня в НХЛ, Радулов – вторая
09:34 Коваленко: историей с пивом мы подставляем Капризова, выдавливая за океан
09:24 Ковальчук: я свою тысячу давно набрал (в НХЛ и КХЛ), теперь цель — две тысячи
09:15 Кучеров сделал свой второй хет-трик на уровне НХЛ и первый — натуральный
09:15 Радулов впервые набрал 4 очка в одном матче регулярного чемпионата НХЛ
09:13 Нападающий «Адмирала» Саболич выбыл до конца сезона
09:00 «Сент-Луис» вернул Барбашёва из АХЛ
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
В какой из серий плей-офф КХЛ будет сыграно семь матчей?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+