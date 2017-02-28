Генменеджер «Оттавы»: Берроуз сможет заменить Макартура

Генеральный менеджер «Оттавы Сенаторз»прокомментировал обмен форварда Джонатана Далена в «Ванкувер Кэнакс» на нападающего Алекса Берроуза.«Я составил список возможных кандидатов на место Макартура. Считаю, что Алекс справится с этой задачей. У него есть характер, он также обладает лидерскими качествами. Надеемся, что Макартур восстановится в следующем сезоне. А пока, если есть шанс взять такого игрока, как Алекс, мы хотели бы это сделать. Мы очень довольны.Забавно, что ко мне в раздевалке подошли сразу пять ключевых ветеранов команды. Один хотел меня обнять, другие пожали мне руку. Они посчитали, что это отличная сделка. Я полагаю, что мы стали сильнее, против нас будет ещё сложнее играть», – цитирует Дориона официальный сайт НХЛ.