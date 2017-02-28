Райт: это невероятное время, но «Адмиралу» нужны ещё две победы в серии

Нападающий «Адмирала»прокомментировал победу над «Авангардом» (3:2 ОТ) в четвёртом матче серии розыгрыша Кубка Гагарина.«Это невероятное время для команды. Мы впечатлены поддержкой трибун. Да, мы выиграли две игры, но нам нужны ещё две победы в этой серии. Сегодня была слишком велика цена ошибки. Так было и в первой игре серии. Все играли очень собранно и насыщенно, так бывает. Можно сказать, что овертайм для команд начался досрочно.«Авангард» считался фаворитом, но мы знали, что они нам по зубам. Наши игры в регулярном чемпионате проходили на равных. Предпосылки к тому, чтобы провести эту серию удачно, были», — передаёт слова Райта корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.