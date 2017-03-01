«Детройт» в овертайме победил «Ванкувер», Нильсен оформил дубль

«Детройт Ред Уингз» победил «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на «Роджерс-Арене» в Ванкувере и завершилась в овертайме со счётом 3:2 в пользу гостей.В основное время в составе «Детройта» дубль оформил, отличившийся на 5-й и 12-й минутах. За «Ванкувер» голы забили Маркус Гранлунд (22-я минута) и Рид Буше (58). Победный бросок на 63-й минуте исполнил Джастин Абделкейдер.Эта победа стала для «Детройта» третьей в последних четырёх матчах и позволила покинуть последнее место Восточной конференции.