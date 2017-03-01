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События вчера Сейчас Сегодня Завтра

«Детройт» в овертайме победил «Ванкувер», Нильсен оформил дубль

1 марта 2017, среда. 08:46. Хоккей
«Детройт Ред Уингз» победил «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на «Роджерс-Арене» в Ванкувере и завершилась в овертайме со счётом 3:2 в пользу гостей.

В основное время в составе «Детройта» дубль оформил Франс Нильсен, отличившийся на 5-й и 12-й минутах. За «Ванкувер» голы забили Маркус Гранлунд (22-я минута) и Рид Буше (58). Победный бросок на 63-й минуте исполнил Джастин Абделкейдер.

Эта победа стала для «Детройта» третьей в последних четырёх матчах и позволила покинуть последнее место Восточной конференции.
НХЛ - регулярный чемпионат
01 марта 2017, среда. 06:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
2 : 3 0:2, 1:0, 1:0, 0:1
Детройт Ред Уингз
Детройт
0:1 – Нильсен (Уэлле, Атанасью) – 04:36 (5x5), 0:2 – Нильсен (Зеттерберг) – 11:41 (5x4), 1:2 – Гранлунд (Седин, Седин) – 21:55 (5x5), 2:2 – Буше – 57:14 (5x5), 2:3 – Абделкейдер (Зеттерберг, Кронвалль) – 62:31 (4x3)
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Ванкувер Кэнакс Детройт Ред Уингз Франс Нильсен НХЛ
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1 марта 2017, среда
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