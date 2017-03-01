Президент «Автомобилиста»: бюджет следующего года будет примерно таким же

Президент «Автомобилиста»рассказал о финансировании, новом дворце и инфраструктуре клуба.«Бюджет следующего года будет примерно таким же. Может, он будет меняться в зависимости от того, как будет комплектоваться команда. Основные затраты, например, связанные с Дворцом спорта, вне бюджета клуба. С площадкой определимся, когда будет решён вопрос с руководством области и города по формальным признакам, чтобы всё было согласовано. На данный момент рассматриваются три площадки со своими плюсами и минусами. В марте-апреле вопрос по формальностям сможем решить и объявим, на каком месте будет построен Дворец спорта.Мы построили инфраструктуру, чтобы получать качественную картинку. Для кого-то принципиально видеть моё лицо в зале, а мне не принципиально. Моё лицо хорошо смотрится и у телевизора. Хоккей смотрю. Усилим команду, и с учётом временных возможностей буду посещать матчи», — цитирует функционера ura.