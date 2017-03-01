«Спартак» проведёт все домашние матчи сезона-2017/18 в «ВТБ Ледовом дворце»

«Спартак» проведёт все домашние игры сезона-2017/18 в «ВТБ Ледовом дворце», сообщил генеральный менеджер клуба. В сезоне-2016/17 «Спартак» провёл большую часть домашних матчей в МСА «Лужники».«В принципе, всё утверждено, осталось решить несколько нюансов, и в следующем сезоне в «ВТБ Ледовом дворце» будем играть все матчи. Здесь можем сделать всё необходимое для болельщиков, и ясно, что это один из лучших дворцов в Москве. Думаю, что лига пойдёт навстречу, чтобы «Спартак» и «Динамо» провели все свои домашние матчи именно в этом месте», — сказал Жамнов в интервью «Чемпионату».