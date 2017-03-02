Серебряков: не считаю, что «Адмирал» уже пошумел, наша цель — пройти дальше

Вратарь «Адмирала»прокомментировал поражение от «Авангарда» (0:6) в пятом матче серии плей-офф (2-3).«Это был мой дебют в плей-офф. Рассчитывал, конечно, что он будет другим. Смешанные чувства. Рад, что довелось сыграть, но результат удручает. Когда выходишь при счёте 0:3 — пытаешься завести партнёров своими сейвами, как-то помочь переломить игру, но сегодня не получилось. „Авангард“ сегодня вышел забивать, бегать, пластаться. У нас же игра не сложилась с самого начала. Нельзя сказать, что мы не ожидали от „Авангарда“ такого начала. Это вторая команда конференции, от неё нужно ждать мощного старта.0:6? Бывает всё в этой жизни. Серия не закончена. Мы приедем во Владивосток биться. Нужно выигрывать и возвращать серию в Омск. Маленькая площадка и наши болельщики должны помочь. Я бы не сказал, что „Адмирал“ пошумел, мы выиграли всего две игры. Наша цель — пройти дальше», — передаёт слова Серебрякова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.